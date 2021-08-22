جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الثانية

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يتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي أو كما يُطلق عليه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد انتهاء فاعليات الجولة الثانية.

ونجح الزعيم في الفوز خلال الجولتين والابتعاد بالصدارة بفارق نقطتين عن ثلاثي الوصافة، الاتفاق والفيصلي والفيحاء بعد أن جمعو 4 نقاط من تعادل وفوز.

وتمكنت 6 اندية من تحقيق الفوز في مباراة واحدة والخسارة في أخرى «الاتحاد- النصر الباطن- أبها- ضمك- الرائد» فيما يمتلك الرئاد نقطتين رفقة الأهلي وياتي الثلاثي (الشباب- التعاون- الفتح) بنقطة واحدة، ويتذيل الطائي الترتيب بدون نقط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

الهلال 6 الاتفاق 4 الفيصلي 4 الفيحاء 4 النصر 3 الاتحاد 3 الباطن 3 أبها 3 ضمك 3 الرائد 3