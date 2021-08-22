متحدث طالبان يؤكد أن الهدف من التحرك نحو ولاية بنجشير هو توحيد البلاد

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قالت حركة «طالبان»، اليوم الأحد، إن مقاتليها تحركوا باتجاه ولاية بنجشير، شمالي العاصمة الأفغانية، بعد ساعات من إعلان نجل القيادي الأفغاني السابق، أحمد شاه مسعود، الاستعداد لقتال «طالبان» إن حاولت غزو المنطقة.

وأعلنت الحركة عبر حسابها على «تويتر»، أن «مئات من مجاهدي الإمارة الإسلامية يتوجهون نحو ولاية بنغشير للسيطرة عليها، بعد رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي».

وفي مقابلة مع قناة «الحدث»، مساء اليوم الأحد، وبسؤاله عن استعداد الحركة لاقتحام بنغشير، قال متحدث حركة «طالبان» (المحظورة في روسيا)، محمد نعيم، «هدفنا هو توحيد البلد، فلا يمكن أن يكون هناك أنظمة مختلفة، ولكن البعض يريد إثارة المشاكل».

وتابع أنه «إذا لم يمكن حل المشكلات من خلال التفاهم فآخر حل هو الكي»، وفق تعبيره.

وعن تقارير الأمم المتحدة حول ملاحقة طالبان لمسؤولين سابقين، علق نعيم، أن تقارير الأمم المتحدة بشأن ما يجري في أفغانستان «مغرضة»، والاتهامات بملاحقة المسؤولين السابقين «غير صحيحة»، مؤكدا «لن نتعرض لأي مسؤولين سابقين ونتحمل مسؤولية أمنهم».