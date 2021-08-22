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مستشار الأمن القومي الأمريكي يرجح احتمالية إرسال المزيد من قوات بلاده إلى أفغانستان

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مستشار الأمن القومي الأمريكي يرجح احتمالية إرسال المزيد من قوات بلاده إلى أفغانستان مستشار الأمن القومي الأمريكي يرجح احتمالية إرسال المزيد من قوات بلاده إلى أفغانستان

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رجح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، احتمالية إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى أفغانستان لتأمين مطار كابول .

وقال سوليفان- خلال تصريحات إعلامية له أوردتها صحيفة «ذي هيل» الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني- «إننا في الوقت الراهن نرى أن لدينا قوات كافية على الأرض، لكن الرئيس جو بايدن يسأل يوميًا قادته بما فيهم أولئك المتواجدين في مطار كابول إذا كانوا بحاجة إلى مزيد من القوات والموارد الإضافية».

وحذر المسؤول الأمريكي أنه في حال تم منع الأمريكيين من الوصول إلى مطار كابول ، أو عطلت حركة طالبان عملية إجلاء العالقين، فإن الرد الأمريكي سيكون «سريعًا وقويًا».

وتأتي تصريحات سوليفان بعد أسبوع من سيطرة طالبان على كابول، حيث أثار سقوط الأفغانية حالة من الفوضى مع محاولة مواطني الولايات المتحدة وحلفائها إخلاء البلاد، كما تم نقل حوالي ستة آلاف جندي أمريكي إلى كابول للمساعدة في عمليات إجلاء العالقين بشكل كبير في أراضي المطار.

المصرى اليوم

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