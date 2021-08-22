سموحة يقرر شراء نجم وادي دجلة

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قرر مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تفعيل بند شراء التونسي رفيق كابو، جناح الفريق الأول لكرة القدم من نادي وادي دجلة، في نهاية الموسم.

وتنتهي إعارة رفيق كابو، مع سموحة، في نهاية الموسم الجاري، ويحق للنادي السكندري، تفعيل بند شرائه من وادي دجلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن سموحة قررر تفعيل بند شراء رفيق كابو، بند على طلب أحمد سامي، المدير الفني، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في المباريات التي شارك بها الفريق هذا الموسم، ومن المقرر أن يفعل النادي السكندري بند شراء اللاعب، من وادي دجلة، في نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ28 عامًا لعب مع سموحة هذا الموسم 26 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.