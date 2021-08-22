أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سموحة يقرر شراء نجم وادي دجلة

Print
سموحة يقرر شراء نجم وادي دجلة سموحة يقرر شراء نجم وادي دجلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


قرر مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تفعيل بند شراء التونسي رفيق كابو، جناح الفريق الأول لكرة القدم من نادي وادي دجلة، في نهاية الموسم.

وتنتهي إعارة رفيق كابو، مع سموحة، في نهاية الموسم الجاري، ويحق للنادي السكندري، تفعيل بند شرائه من وادي دجلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن سموحة قررر تفعيل بند شراء رفيق كابو، بند على طلب أحمد سامي، المدير الفني، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في المباريات التي شارك بها الفريق هذا الموسم، ومن المقرر أن يفعل النادي السكندري بند شراء اللاعب، من وادي دجلة، في نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ28 عامًا لعب مع سموحة هذا الموسم 26 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»