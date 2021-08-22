أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دراسة إسرائيلية: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر الإصابة بكورونا

Print
دراسة إسرائيلية: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر الإصابة بكورونا دراسة إسرائيلية: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر الإصابة بكورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت نتائج نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر الواقي من عززت بدرجة كبيرة الحماية من الإصابة والمرض الشديد بين الأفراد في سن الستين وما بعده، وذلك مقارنة بأناس حصلوا على جرعتين فقط.

وعرضت البيانات في اجتماع لجنة خبراء بالوزارة يوم الخميس ونشرت على موقعها الالكتروني اليوم الأحد دون عرض كامل لتفاصيل الدراسة.

وتتفق النتائج مع إحصاءات منفصلة نشرتها شركة مكابي الإسرائيلية للرعاية الصحية الأسبوع الماضي وهي واحدة من عدة منظمات تقدم التطعيم.

وقال مسؤولون بالوزارة إن الحماية من الإصابة بالفيروس للأفراد في سن الستين وما بعده بعد الحصول على جرعة ثالثة كانت أعلى أربعة أمثال من نسبة الحماية بعد الحصول على جرعتين.

ومنحت الجرعة الثالثة حماية أكبر بواقع خمس إلى ست مرات فيما يخص الأعراض الشديدة للإصابة بالفيروس ودخول المستشفى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 208 إصابات جديدة و 7 حالات وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 208 إصابات جديدة و 7 حالات وفاة بفيروس كورونا