لعودة العمالة.. أول رد من «الهجرة» بعد عدم اعتراف دول الخليج باللقاح الصيني

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن دول الخليج اشترطت التطعيم بأسترازينيكا أو جونسون أو فايزر أو مودرنا لعودة العمالة، مضيفة أن وزارة الهجرة تلقت استغاثات من بعض العمال الذين حصلوا على اللقاح الصيني، كونه غير معترف به في السعودية والكويت.

وأضاف «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الوزارة أتاحت لهذه الشريحة تسجيل بياناتهم إلكترونيا، تمهيدا لمنحهم لقاح آخر عبر التعاون مع وزارة الصحة.

ولفتت إلى أن بعض الدول تشترط حصول العمالة على جرعة واحدة من لقاح كورونا، وأخرى تشترط تلقي جرعتين، لافتة إلى إخطار مجلس الوزراء بقائمة الطلاب الراغبين في السفر من أجل التعليم، لإبلاغهم بالأماكن المعنية بمنح اللقاح.