أسامة ربيع يكشف تفاصيل عودة «إيفر جيفن» لعبور قناة السويس من جديد

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عودة سفينة إيفر جيفن للمرور مرة أخرى من قناة السويس كان أمرا هاما للغاية ويعد بمثابة شهادة ثقة في القناة.

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج «علي مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدي البلد»، الأحد، أن «عودة السفينة مرة أخرى للمرور بقناة السويس دليل على أن كل ما بذله المصريون في انقاذ السفينة كان على أعلي مستوي»، مشيرًا إلى أنه «نتخذ إجرءات موحدة مع جميع السفن العملاقة التي تعبر القناة».

وأردف: «الرئيس السيسي مهتم بالإطلاع على جميع الإجراءات والمشروعات التي تستهدف تطوير الملاحة في القناة»، مشيرًا إلى أن تطوير المجري الملاحي لقناة السويس مستمر لإستيعاب زيادة عدد السفن ونعمل على زيادة عرض القناه إلى 40 مترا لتسهيل حركة السفن بالمجري الملاحى.

وأكد أسامة ربيع رئيس هيئة القناة، أنه تم زيادة حركة السفن وحمولاتها والإيرادات الإجمالية للقناة بنسبة 11.2% عن العام الماضي.