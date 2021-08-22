أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«حقك تنظمى».. تدشين حملة تنظيم الأسرة بحارة اليهود في الإسكندرية

Print
«حقك تنظمى».. تدشين حملة تنظيم الأسرة بحارة اليهود في الإسكندرية «حقك تنظمى».. تدشين حملة تنظيم الأسرة بحارة اليهود في الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «حقك تنظمى»، دشنت مديرية الشؤون الصحية في الاسكندرية الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، اليوم الأحد، التى تستمر حتى 26 أغسطس الجارى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بالتزامن مع مبادرة «أيامنا أحلى»، بمنطقة حارة اليهود في حي الجمرك بالإسكندرية.

وشهدت بداية الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، تنظيم ندوة عن أهمية تنظيم الأسرة، مع تواجد عربات مجهزة من وزارة الصحة للكشف خاصة بتنظيم الأسرة مجهزة، وصيدلية متنقلة لصرف الأدوية بالمجان، ومعرض المشغولات اليدوية، حيث شهدت اقبال مكثف من المواطنين للحصول على الخدمات الطبية المجانية والمشاركة في المعارض.

وقال مصدر مسؤول أن الحملة تأتي استجابة لاهتمامات رئاسة الجمهورية بالمواطن والحد من الزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد، مع وضع حلول للمشكلة السكانية، مضيفاً أن الحملة يصاحبها مبادرة «أيامنا أحلى»، وذلك لعقد الندوات التثقيفية والتوعوية، للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة المنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.

وأكد أن مشكلة الزيادة السكانية من المشكلات القومية التي تؤثر على العديد من القطاعات، وأيضا العجز في الخدمات العامة، وانتشار البطالة، ونقص حق الفرد في الحصول على خدمات مختلفة سواء التعليم أو الصحة، وعلى الجميع التكاتف لانهاء هذه المشكلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة: مدينة الأمل كانت محرومة من الخدمات قبل زيارة السيسي

محافظ القاهرة: مدينة الأمل كانت محرومة من الخدمات قبل زيارة السيسي

السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات

السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات

السيسي يوجه بالتدقيق الشديد في خطوات الوجبات المدرسية لضمان تقديم أفضل جودة

السيسي يوجه بالتدقيق الشديد في خطوات الوجبات المدرسية لضمان تقديم أفضل جودة

السيسي يلتقي أمير قطر في بغداد في أولاجتماع لهما منذ إنهاء الخلاف بين البلدين

السيسي يلتقي أمير قطر في بغداد في أولاجتماع لهما منذ إنهاء الخلاف بين البلدين