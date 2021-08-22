«حقك تنظمى».. تدشين حملة تنظيم الأسرة بحارة اليهود في الإسكندرية

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تحت شعار «حقك تنظمى»، دشنت مديرية الشؤون الصحية في الاسكندرية الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، اليوم الأحد، التى تستمر حتى 26 أغسطس الجارى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع مبادرة «أيامنا أحلى»، بمنطقة حارة اليهود في حي الجمرك بالإسكندرية.

وشهدت بداية الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، تنظيم ندوة عن أهمية تنظيم الأسرة، مع تواجد عربات مجهزة من وزارة الصحة للكشف خاصة بتنظيم الأسرة مجهزة، وصيدلية متنقلة لصرف الأدوية بالمجان، ومعرض المشغولات اليدوية، حيث شهدت اقبال مكثف من المواطنين للحصول على الخدمات الطبية المجانية والمشاركة في المعارض.

وقال مصدر مسؤول أن الحملة تأتي استجابة لاهتمامات رئاسة الجمهورية بالمواطن والحد من الزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد، مع وضع حلول للمشكلة السكانية، مضيفاً أن الحملة يصاحبها مبادرة «أيامنا أحلى»، وذلك لعقد الندوات التثقيفية والتوعوية، للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة المنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.

وأكد أن مشكلة الزيادة السكانية من المشكلات القومية التي تؤثر على العديد من القطاعات، وأيضا العجز في الخدمات العامة، وانتشار البطالة، ونقص حق الفرد في الحصول على خدمات مختلفة سواء التعليم أو الصحة، وعلى الجميع التكاتف لانهاء هذه المشكلة.