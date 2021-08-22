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مؤشرات تنسيق الجامعات الحكومية.. التعليم العالي تعلن عن آخر تطور بالحد الأدنى للكليات

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مؤشرات تنسيق الجامعات الحكومية.. التعليم العالي تعلن عن آخر تطور بالحد الأدنى للكليات مؤشرات تنسيق الجامعات الحكومية.. التعليم العالي تعلن عن آخر تطور بالحد الأدنى للكليات

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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تحديد مؤشرات تنسيق الجامعات الحكومية مسألة مبكرة، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للكليات من المقرر أن ينخفض بما يتراوح من 6% إلى 10% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «»، مساء الأحد، أن تحديد التنسيق مرتبط بإعلان نتائج المرحلة الأولى بعد رصد رغبات الطلاب وتحليلها، موضحًا أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بلغ 11 ألفًا حتى الآن.

وأشار إلى أن انخفاض أعداد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن الطالب يستغرق وقتًا للتشاور مع أسرته وأصدقائه، وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات التسجيل مع نهاية اليوم الثاني لبدء التنسيق.

وأكد متحدث التعليم العالي أن الموقع متاح على مدار 24 ساعة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، نافيًا ارتباط عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بالتظلمات المقدمة لامتحانات الثانوية العامة، خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الجامعات جاهزة منذ أمس، بناء على توجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ورؤساء الجامعات لفتح معامل التنسيق أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، مناشدًا الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الضرورية لتعزيز الوقاية ضد .

المصرى اليوم

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