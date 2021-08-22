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«جهّز مدرستك للتعليم المدمج».. ورشة عمل للتعليم المدعم بالذكاء الاصطناعي في الإسكندرية

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«جهّز مدرستك للتعليم المدمج».. ورشة عمل للتعليم المدعم بالذكاء الاصطناعي في الإسكندرية «جهّز مدرستك للتعليم المدمج».. ورشة عمل للتعليم المدعم بالذكاء الاصطناعي في الإسكندرية

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تستضيف محافظة الاسكندرية، ورشة عمل بعنوان «جهز مدرستك للتعليم المدمج»، الأربعاء المقبل، والتي تنظمها شركة كلاسيرا للتعليم الذكى، بحضور مسؤولين عن التعليم المدمج والذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس محمد المدني، الرئيس التنفيذي لـ كلاسيرا للتعلم الذكي، أن الورشة تتناول أفضل الآليات والتقنيات للجاهزية للتعليم المدمج، وتقليل الفجوة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضورى، اكتشاف جيل جديد من تقنيات التعليم المدعمة بالذكاء الاصطناعى والواقع المعز.

وأوضح لـ«المصرى اليوم»، أن التعلم الالكتروني أصبح ضرورة ملحة يفرضها الانفجار المعلوماتي ويدعمها تطور آليات الذكاء الصناعي التي تتيح للطالب أن يتعلم حسب قدراته في بيئة مستدامة، مشيرًا إلى أن دور التعلم الذكي هو خلق بيئة محفزة لبناء مهارات الإبداع والابتكار والمشاركة الاجتماعية والتنافسية الإيجابية.

وأضاف أن إدخال التكنولوجيا الجديدة لعملية التعليم والتعلم هي التي قدمت التعلم المدمج للأضواء ومصطلح التعلم المدمج استخدم كرد فعل ضد الإفراط غير الملائم أحيانا في استخدام التكنولوجيا، حيث يعتبر الدمج شكلا من أشكال الفنون التي يلجأ إليها المعلم للجمع بين المصادر والأنشطة المختلفة في نطاق بيئات التعلم التي تمكن المتعلم من التفاعل وبناء الأفكار.

يشار إلى أن التعلم المدمج هو مصطلح لوصف الحال الذي يجمع بين عدة طرق تقديم مثل التعلم التعاوني ومقررات عبر الويب ونظم دعم الأداء الإلكترونية وممارسات إدارة المعرفة مع قاعات الدروس وجها لوجه والتعلم الإلكتروني الحي، كما يعرف التعليم المدمج بأنه مزج من التدريب التقليدي الموجه بالمعلم والمؤتمرات المتزامنة على الإنترنت والدراسة ذات الخطو الذاتي غير المتزامنة.

المصرى اليوم

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