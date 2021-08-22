قناة المحور تحصل على حفلات محمد منير بالمسرح الروماني حصريًا

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حصلت قناة المحور ووكيلها الإعلاني حفل الكينج محمد منير، على المسرح الروماني بالساحل الشمالي الخميس المقبل 26 أغسطس، وتضع قناة المحور كافة امكانياتها الفنية والتقنية لهذا الحفل، كما سيجرى انتاج وتسجيل وإذاعة اضخم حفل غنائي للكنج محمد منير حصرياً على شاشة المحور.

ويُجري الكينج محمد منير بروفات موسيقية هذه الأيام مع فرقته الموسيقية استعدادًا لهذا الحفل الكبير، وسيقدم في هذا الحفل أغانى ألبومه الجديد «باب الجمال»، كما أنه يجهز لمفاجآت جديدة لجمهوره في هذا الحفل.

وأعرب محمد منير عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة «الباقي من الصحاب» وأشار إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.