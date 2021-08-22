أخبار عاجلة

خالد الغندور للأهلي وجمهوره: «اوعوا تتكلموا عن البوابين» -
«كورونا» يصل بفيلم «المهمة المستحيلة» إلى المحكمة -
«لوميير تاني مرة» في «الإسكندرية السينمائي» -
ضبط عامل بإحدي قرى كفر الشيخ لاتهامه بالتحرش بطفلة -
هاتف لا يحتاج للإنترنت ويدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية -
الأيام المقبلة ستكون حاسمة في النجاة .. السودان يحذر مواطنيه ويؤجل الدراسة -
«الفضائيات العربية» يكشف عن قائمة لجنة نقاد الدورة الـ 12 برئاسة طارق الشناوي (صور) -
محمد فوزي: إيهاب جلال «هزقنا» بين شوطي مباراة الأهلي.. وأرفض اتهامنا بالتفويت -
عاجل | 14 استهدافا إرهابيا حوثيا لمطار أبها -
متحدية أمريكا .. الصين تسعى لتوسيع نفوذها فى الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

قناة المحور تحصل على حفلات محمد منير بالمسرح الروماني حصريًا

Print
قناة المحور تحصل على حفلات محمد منير بالمسرح الروماني حصريًا قناة المحور تحصل على حفلات محمد منير بالمسرح الروماني حصريًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت قناة المحور ووكيلها الإعلاني حفل الكينج محمد منير، على المسرح الروماني بالساحل الشمالي الخميس المقبل 26 أغسطس، وتضع قناة المحور كافة امكانياتها الفنية والتقنية لهذا الحفل، كما سيجرى انتاج وتسجيل وإذاعة اضخم حفل غنائي للكنج محمد منير حصرياً على شاشة المحور.

ويُجري الكينج محمد منير بروفات موسيقية هذه الأيام مع فرقته الموسيقية استعدادًا لهذا الحفل الكبير، وسيقدم في هذا الحفل أغانى ألبومه الجديد «باب الجمال»، كما أنه يجهز لمفاجآت جديدة لجمهوره في هذا الحفل.

وأعرب محمد منير عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة «الباقي من الصحاب» وأشار إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور للأهلي وجمهوره: «اوعوا تتكلموا عن البوابين»

خالد الغندور للأهلي وجمهوره: «اوعوا تتكلموا عن البوابين»

«كورونا» يصل بفيلم «المهمة المستحيلة» إلى المحكمة

«كورونا» يصل بفيلم «المهمة المستحيلة» إلى المحكمة

«لوميير تاني مرة» في «الإسكندرية السينمائي»

«لوميير تاني مرة» في «الإسكندرية السينمائي»

ضبط عامل بإحدي قرى كفر الشيخ لاتهامه بالتحرش بطفلة

ضبط عامل بإحدي قرى كفر الشيخ لاتهامه بالتحرش بطفلة