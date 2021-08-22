تعليم كفرالشيخ تلغي احتفالات تكريم أوائل الثانوية بسبب حادث «كرة السرعة»

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ألغت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، احتفالات تكريم أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، تضامنًا مصابي الحادث الأليم لفريق كرة السرعة بدسوق.

يذكر أن الأتوبيس الذي كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ خلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات تعرض لحادث تصادم، ما أسفر عن إصابة 11 فردًا بكسور وجروح أثر التصادم.

وتم انتقال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة، وتم اجراء عمليات جراحية لـ4 منهم، وعاد 7 لاعبين لمدينة دسوق.