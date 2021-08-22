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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن تدخل مصر الموجة الرابعة من جائحة كورونا في منتصف شهر سبتمبر.

وشدد «حسني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فضلا على ضرورة الحرص على الحصول على لقاح كورونا الذي يعد طوق النجاة ضد الإصابات الشديدة.

عن أمان لقاحات كورونا في مصر، عقب: «على مسؤوليتي كطبيب مصري كل لقاحات كورونا المتوفرة في مصر فعالة وآمنة»، مؤكدا أنه مثلما تخطت مصر الموجات الثلاث من جائحة كورونا ستتخطى الرابعة بفضل وعي المصريين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية وحصولهم على اللقاح.