أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد رفض دول الخليج لقاح كورونا الصيني.. تكشف مصير العمالة المصرية الحاصلة عليه

Print
بعد رفض دول الخليج لقاح كورونا الصيني.. الحكومة تكشف مصير العمالة المصرية الحاصلة عليه بعد رفض دول الخليج لقاح كورونا الصيني.. تكشف مصير العمالة المصرية الحاصلة عليه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، إن دول الخليج اشترطت التطعيم بأسترازينيكا أو جونسون أو فايزر أو مودرنا لعودة العمالة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن وزارة الهجرة تلقت استغاثات من بعض العمال الذين حصلوا على اللقاح الصيني، كونه غير معترف به في والكويت، مشيرة إلى أن الوزارة أتاحت لهذه الشريحة تسجيل بياناتهم إلكترونيا تمهيدا لمنحهم لقاح آخر عبر التعاون مع وزارة الصحة.

وتابعت «بعض الدول تشترط حصول العمالة على جرعة واحدة من لقاح كورونا، وأخرى تشترط تلقي جرعتين»، لافتة إلى إخطار مجلس الوزراء بقائمة الطلاب الراغبين في السفر من أجل التعليم، لإبلاغهم بالأماكن المعنية بمنح اللقاح. ووجهت مكرم الشكر إلى دولة الكويت، بعد فتح المجال الجوي مع بشكل مباشر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن