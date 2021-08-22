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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، إن دول الخليج اشترطت التطعيم بأسترازينيكا أو جونسون أو فايزر أو مودرنا لعودة العمالة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن وزارة الهجرة تلقت استغاثات من بعض العمال الذين حصلوا على اللقاح الصيني، كونه غير معترف به في السعودية والكويت، مشيرة إلى أن الوزارة أتاحت لهذه الشريحة تسجيل بياناتهم إلكترونيا تمهيدا لمنحهم لقاح آخر عبر التعاون مع وزارة الصحة.

وتابعت «بعض الدول تشترط حصول العمالة على جرعة واحدة من لقاح كورونا، وأخرى تشترط تلقي جرعتين»، لافتة إلى إخطار مجلس الوزراء بقائمة الطلاب الراغبين في السفر من أجل التعليم، لإبلاغهم بالأماكن المعنية بمنح اللقاح. ووجهت مكرم الشكر إلى دولة الكويت، بعد فتح المجال الجوي مع مصر بشكل مباشر.