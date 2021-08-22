تعيين وكيلين جديدين للتعليم والطلاب والدراسات العليا بـ«زراعة الإسكندرية»

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أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، قرارين بتعيين وكيلين جديدين للتعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة في الشاطبي.

وبحسب بيان، الأحد، شمل القرار الأول الذي حمل رقم 1141، تعيين الدكتور هشام عبدالرازق محمود، وكيلاً لكلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقرار الثاني حمل رقم 42 بتعيين الدكتور أحمد محمد مهدي عبدالجواد، وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

يشار إلى أن الدكتور صبحي سلام يشغل حاليا منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.