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ريال مدريد ضد ليفانتي .. بث مباشر لحظة بلحظة

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ريال مدريد ضد ليفانتي .. بث مباشر لحظة بلحظة ريال مدريد ضد ليفانتي .. بث مباشر لحظة بلحظة

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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة لقاء ريال مدريد ضد ليفانتي في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني.

وأعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشولتي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كوروتا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – ناتشو – دافيد ألابا.

خط الوسط: كاسيميرو – إيسكو – فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيمة – إدين هازارد.

في انتظار بداية مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني.

المصرى اليوم

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