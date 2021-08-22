أمن المنافذ يواصل حملاته الأمنية لمواجهة الخارجين عن القانون

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واصل قطاع الأمن الإقتصادى تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 3209 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية. كما تم ضبط 11909 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و142 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات. وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.