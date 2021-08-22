الكفاءة المالية تعلق شهادة نادي الطائي.. وتحيل الرئيس التنفيذي والمدير المالي والمحاسب للشؤون القانونية

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قررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي، وإحالة كل من الرئيس التنفيذي والمدير المالي والمحاسب للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على موقع "تويتر" :" إشارة إلى قرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية الصادر في يـوم الجمعة 13 أغسطس 2021م والقاضي بمنح نادي الطائي شهادة الكفاءة المالية، ونظراً لعدم قيام النـادي بالإفصاح عن وجود التزامات ماليـة لصالـح نـادي النصر والتي تبلع قيمتها 430 ألف ريـال ومستحقة بتاريـخ 1 يناير 2021م وفقاً لما رفعته إدارة نـادي النصر للجنة في يـوم السبت 14 أغسطس 2021م بعد إصدار اللجنة قرار منح الشهادة لنادي الطائي.

وحيث قامت اللجنة بمخاطبة إدارة نادي الطائي وطلبت الإفادة عن ذلك فقد ورد للجنة رد من النادي في يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021م يفيد بصحة هذا الالتزام وأن سبب عدم الإفصاح عنه في حينه كان بسبب خطأ إداري قامت به الإدارة المالية بالنـادي، وأن إدارة النـادي قامت على الفور بالوفاء بهذا الالتزام لصالح نادي النصر وسداد المبلغ المستحق.

وبعد اطلاع اللجنة على كامل المستندات ودراسة كافة التفاصيل المتعلقة بها قانونياً فقد ثبت للجنة مخالفة نادي الطائي للمادة (11/10) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضيـة والتي تنص على:



"يجب على النادي تزويد اللجنة بتقارير الالتزامات المستحقة وحالة القضايا المنظورة والصادرة في شأنها قرارات أو أحكام بشكل شهري ومحدث".

وبناء على ما تقدم واستناداً للمادة (20) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، فقد قررت اللجنة ما يلي:

1- تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي بدءاً من تاريخ 19 أغسطس 2021م.

2- إحالة الرئيس التنفيذي والمدير المالي والمحاسب بنادي الطائي للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة، بسبب المخالفة المشار لها أعلاه.

3- إحالة المخالفة المشار لها أعلاه للاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة واللوائح.