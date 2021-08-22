وكيل صحة الشرقية يشكر القائمين على تنظيم ونجاح المؤتمر العلمي للزمالة المصرية

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قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للمكتب الإعلامي وإدارة الزمالة المصرية، والمشاركين في اللجنة المنظمة للمؤتمر، على دورهم في تنظيم ونجاح المؤتمر العلمي الأول للزمالة المصرية بالشرقية، وخروجه بالصورة المشرفة، وبالمستوي العلمي الذي يليق بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تنظيم المؤتمرات العلمية، وورش العمل، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي أداء الفرق الطبية، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي والمواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مساء الأحد، مع القائمين على تنظيم المؤتمر العلمي، وهم مدير المكتب الإعلامي وفريق العمل المرافق له، ومدير إدارة الزمالة المصرية وفريق العمل بالإدارة، وذلك لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، قامت صباح اليوم بعقد المؤتمر العلمي الأول للزمالة المصرية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والذي أقيم بقاعة الشهيد أحمد المنسي بنادي الشرقية الرياضي بالزقازيق، وشمل المؤتمر العديد من المحاضرات العلمية، بهدف الإرتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.