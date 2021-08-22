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قال المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن فكرة تصنيع السيارات الكهربائية في مصر التي بدأت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير البنية التحتية بالكامل، ضمن رؤية مصر 2030، تأتي متوافقة مع الإنجازات التي تحققت في مجال إنشاء الطرق، وتطوير شبكة الطاقة.

وأضاف «عسكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن رؤية 2030 تستهدف النهوض بالبيئة والطاقة والشباب، وخلق بيئة خالية من الانبعاثات من ناحية النهوض بالبيئة، مشيرًا إلى أن الانبعاثات الكربونية الضارة بلغت 23% من وسائل النقل فقط.

وتابع: «هناك انبعاثات كربونية ناتجة عن مخلفات المباني مقدرة بـ28% من التلوث الموجود في البيئة، وهناك صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم تتسبب في 22.7% من الانبعاثات الضارة الموجودة في الجو، وهناك 20.3% ناتجة من مخلفات الصناعات؛ وهناك 6% من الانبعاثات الضارة المختلفة المحيطة بالبيئة.

وأشار إلى أن الدولة كانت تحمل على عاتقها عبء استيراد ما يقرب من 30 مليار دولار من المحروقات سنويًا، لافتًا إلى أن الدولة في الفترة الحالية والقادمة تقف على قدم وساق للحد من تلك المخلفات لتحقيق بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية الضارة بالإنسان والنبات والحيوان.