أتلتيكو مدريد يهزم إلتشي بصعوبة

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تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز على منافسه إلتشي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

نجح رفاق المدرب الأرجنتيني سيموني في السيطرة على مجريات اللعب خلال اللقاء مع تنظيم عدد من الهجمات المنظمة التي أسفرت عن هدف في الدقيقة 39 بأقدام اللاعب أنخيل دي كوريا، وفشلت محاولات الضيوف في معادلة النتيجة خلال الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط فيما توقف رصيد إلتشي عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.