أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أتلتيكو مدريد يهزم إلتشي بصعوبة

Print
أتلتيكو مدريد يهزم إلتشي بصعوبة أتلتيكو مدريد يهزم إلتشي بصعوبة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز على منافسه إلتشي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

نجح رفاق المدرب الأرجنتيني سيموني في السيطرة على مجريات اللعب خلال اللقاء مع تنظيم عدد من الهجمات المنظمة التي أسفرت عن هدف في الدقيقة 39 بأقدام اللاعب أنخيل دي كوريا، وفشلت محاولات الضيوف في معادلة النتيجة خلال الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط فيما توقف رصيد إلتشي عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»