أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حسن مصطفى: سموحة يضاهي أكبر أندية العالم

Print
حسن مصطفى: سموحة يضاهي أكبر أندية العالم حسن مصطفى: سموحة يضاهي أكبر أندية العالم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


وجه الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الشكر إلى مهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، على تكرينه هو وحسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، في مقر النادي السكندري، مساء الأحد.

وقال حسن مصطى، خلال الاحتفالية التي أقامها نادي سموحة:«لو تحدثنا عن نادى سموحة فأننى اتصور أننى الأجدر بذلك حيث كنت لاعباً ومدربا في هذا التوقيت، لافتاً إلى أن الطفرة التي يشهدها سموحة تحت قيادة فرج عامر لم تحدث في أي نادى».

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن نادى سموحة يضاهي اكبر أندية العالم، مشددًا على أن الإدارة من أهم مقومات النجاح في مختلف المجالات سواء في الرياضة أو غيرها مشدداً على أهمية التخطيط الجيد من أجل النجاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»