حسن مصطفى: سموحة يضاهي أكبر أندية العالم

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وجه الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الشكر إلى مهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، على تكرينه هو وحسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، في مقر النادي السكندري، مساء الأحد.

وقال حسن مصطى، خلال الاحتفالية التي أقامها نادي سموحة:«لو تحدثنا عن نادى سموحة فأننى اتصور أننى الأجدر بذلك حيث كنت لاعباً ومدربا في هذا التوقيت، لافتاً إلى أن الطفرة التي يشهدها سموحة تحت قيادة فرج عامر لم تحدث في أي نادى».

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن نادى سموحة يضاهي اكبر أندية العالم، مشددًا على أن الإدارة من أهم مقومات النجاح في مختلف المجالات سواء في الرياضة أو غيرها مشدداً على أهمية التخطيط الجيد من أجل النجاح.