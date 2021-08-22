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طائرات حربية إسرائيلية فوق سماء بيروت وسماع اصوات انفجارات في دمشق

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طائرات حربية إسرائيلية فوق سماء بيروت وسماع اصوات انفجارات في دمشق طائرات حربية إسرائيلية فوق سماء بيروت وسماع اصوات انفجارات في دمشق

جى بي سي نيوز : أعلن التلفزيون الرسمي السوري مساء الخميس، تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي فوق ريف دمشق، بعد سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتحليق لطيران الاحتلال الإسرائيلي على علو منخفض فوق مدينتي صيدا وبيروت وكسروان ساحلا وجبلا.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة 23:03 من مساء اليوم (الخميس) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".

جي بي سي نيوز

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