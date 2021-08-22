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بعد 50 سنة تعديات .. محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة إشغالات سوق باكوس

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بعد 50 سنة تعديات .. محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة إشغالات سوق باكوس بعد 50 سنة تعديات .. محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة إشغالات سوق باكوس

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بعد تعديات استمرت لمدة 50 عامأً، قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الاحد، حملة لتنفيذ أعمال إزالة كافة الإشغالات والتعديات بسوق باكوس بنطاق حي شرق، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وقال المحافظ أنه تم إزالة جميع الإشغالات والتعديات بشارع باكوس الرئيسي الذي كان يعاني من التعديات منذ 50 عام مضت، مشيرًا إلى أنه تم إزالة الباعة الجائلين منه نهائياً، ولن نسمح بأي تقصير في عودة الباعة الجائلين مرة أخرى بالشارع.

وأضاف أنه سوف يتم السماح بشكل مؤقت بتواجد بعض الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية لحين إنشاء سوق حضاري متكامل، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية بالإسكندرية، وطالب المواطنين بالمساعدة مع الأجهزة التنفيذية لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى بالشارع.

وكلف المحافظ بوضع نقطة ثابتة يومية بشارع باكوس للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة بالشارع، مشيرًا إلى أن النقطة تضم مسئولين من الحي ومن وحدة الإزالة الفورية والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

بعد 50 سنة من الإشغالات .. محافظ الاسكندرية يقود حملة لتحرير سوق باكوس من التعديات (صور)
بعد 50 سنة من الإشغالات .. محافظ الاسكندرية يقود حملة لتحرير سوق باكوس من التعديات (صور)
بعد 50 سنة من الإشغالات .. محافظ الاسكندرية يقود حملة لتحرير سوق باكوس من التعديات (صور)
بعد 50 سنة من الإشغالات .. محافظ الاسكندرية يقود حملة لتحرير سوق باكوس من التعديات (صور)
بعد 50 سنة من الإشغالات .. محافظ الاسكندرية يقود حملة لتحرير سوق باكوس من التعديات (صور)
بعد 50 سنة من الإشغالات .. محافظ الاسكندرية يقود حملة لتحرير سوق باكوس من التعديات (صور)
بعد 50 سنة من الإشغالات .. محافظ الاسكندرية يقود حملة لتحرير سوق باكوس من التعديات (صور)
بعد 50 سنة من الإشغالات .. محافظ الاسكندرية يقود حملة لتحرير سوق باكوس من التعديات (صور)
بعد 50 سنة من الإشغالات .. محافظ الاسكندرية يقود حملة لتحرير سوق باكوس من التعديات (صور)
بعد 50 سنة من الإشغالات .. محافظ الاسكندرية يقود حملة لتحرير سوق باكوس من التعديات (صور)
بعد 50 سنة من الإشغالات .. محافظ الاسكندرية يقود حملة لتحرير سوق باكوس من التعديات (صور)

المصرى اليوم

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