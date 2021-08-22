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أكد فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك، أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء، خلال الفترة القادمة.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية :«لابد أن يتكاتف الجميع وراء نادي الزمالك وأعمل في الزمالبك بدون مقابل فهو من صنع تاريخ فاروق جعفر»، مضيفًا «أتمنى من يتواجد في مجلس الإدارة القادمة يكون في خدمة نادي الزمالك».

وعن رأيه في تقنية الفيديو، قال :«تقنية الفيديو كان لها أهمية خاصة لأنها تقلل من الأخطاء»، مضيفًا:«تقنية الفيديو تم تطبيقها منذ عام ونصف في مصر وكرة الأهلي مع طلائع الجيش لم أتمكن من مشاهدتها ولا أتابع المباريات بكثافة، ولكن الفيديو له أهمية كبيرة».

واختتم:«بخصوص تصريحات باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عن الأهلي في اللقاءات الصحفية لا أتابعها، ولا أنشغل بما يقولة، وأتمنى أن يكون هناك تركيز لكل فريق وعدم التوجيه بأي طريقة للمنافس الآخر».