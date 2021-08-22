كارتيرون يرفض منح المستبعدين من مباراة الإنتاج الحربي راحة من التدريبات

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رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الاول لنادي الزمالك، منح اللاعبون المسبتعدون من مباراة الانتاج الحربي راحة من التدريبات «الاحد».

ويخوض لاعبو الفريق الكروي الاول لنادي الزمالك، المستبعدون من قائمة الفريق لخوض مباراة الإنتاج الحربي، تدريباتهم في الحادية عشرة صباح غد الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – أحمد فتوح – محمد عبدالشافي

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز- إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.