الاسماعيلي يجهز صادق ببرنامج خاص استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه مساء «الاحد» على الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الأسبوع ٣٣ من بطولة الدوري العام

وعقد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للنادي الإسماعيلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران، لتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية الهجومية والدفاعية لأدائها خلال المواجهة.

وخاض الثلاثي، احمد ايمن، ومحمود البدري، وإبراهيم حسن، تدريبات تأهيلية منفردة تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق.

فيما خضع الثنائي، اري بابل، ومحمد صادق، لبرنامج تدريبي خاص لتجهيزهما للمشاركة في المواجهة.

وعقد مصطفي كمال، مدرب حراس المرمي، جلسة خاصة مع محمد صبحي، قائد الفريق من اجل الحديث في بعض الأمور الخاصة بالمباراة.