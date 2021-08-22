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كارتيرون يُعلن قائمة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي

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كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي كارتيرون يُعلن قائمة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا لخوض مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل- محمد عواد خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش- محمود علاء – محمد عبدالغني – أحمد فتوح – محمد عبدالشافي خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

المصرى اليوم

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