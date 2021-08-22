شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا لخوض مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.
وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل- محمد عواد خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش- محمود علاء – محمد عبدالغني – أحمد فتوح – محمد عبدالشافي خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.