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خبير اقتصادي يكشف أهمية توجيهات بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية إلا بعد تنفيذ 30 % منها

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خبير اقتصادي يكشف أهمية توجيهات السيسي بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية إلا بعد تنفيذ 30 % منها خبير اقتصادي يكشف أهمية توجيهات بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية إلا بعد تنفيذ 30 % منها

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أشاد علاء صليب، خبير اقتصادي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% منها، موضحًا أن توجيهات الرئيس تستهدف بالأساس تنظيم السوق العقاري والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة الثلاثة وهم جهة الولاية والعميل والمطور، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة السوق العقاري كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري بالكامل.

وأكد صليب، في تصريحات صحفية، أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها مما قد يؤدي لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع ما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي.

وأشار صليب، إلى أن قرار الرئيس يهدف إلى خلق حركة داخل المدن الجديدة بجانب وجود جدية في التنفيذ من قبل الشركات التى حصلت على قطع أراضي، لأن معظم الشركات تبدأ عمليات البيع والتسويق قبل التنفيذ.

وقال المهندس صليب، إننا ننتظر قرار مجلس الوزراء المنظم لتوجيهات الرئيس بعدم الإعلان عن عدم بيع الوحدات السكنية، قبل تنفيذ 30% من المشروع.

صليب قال إن التوجه الرئاسي جاء عقب التوسع في التنمية العمرانية وتدشين عدد كبير من المدن الجديدة وظهور عدد جديد وكبير من الشركات العقارية واستمرار وجود طلب من العملاء وهو ما يجعل هناك حراك ونشاط بيعي مستمر بالسوق يتطلب الحفاظ على حقوق الجميع وخاصة المواطن الذي يوليه سيادة الرئيس عنايته ورعايته.

المصرى اليوم

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