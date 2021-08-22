مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر في الدوري المصري 2021

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يستضيف الأهلي الثلاثاء 24- 8- 2021 نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021، والتى تعد الآمل الأخير للنادي الأهلي في الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز حال تعادل غريمه التقليدي الزمالك أو خسارته أمام الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي يقام في نفس توقيت لقاء الأهلي والجونة.

- الأهلي والجونة الثلاثاء 24 اغسطس ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان الجمعة 28 اغسطس ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الثلاثاء 24 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الجمعة 27 اغسطس الساعة 9 مساء