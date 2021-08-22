استشاري التغذية العلاجية: السمنة تزيد من هرمون الأنوثة لدى الرجال

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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لديه كم كبير من الدهون، ولديه مشكلة في عدم وصول هرمون الشبع إلى المخ، وهذا يقلل المناعة، ويزيد من هرمون الأنوثة لدى الرجال، مما ينعكس على تأخر الإنجاب.

وتابع «غزالي»، خلال حواره ببرنامج «سفرة هنية»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأحد، أن هناك إمكانية لخفض الوزن بنسبة تتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو شهريًا من خلال كورس غذائي معين، وبالمتابعة مع أخصائي التغذية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من مرضى السمنة المفرطة نجحوا في الوصول إلى وزن مثالي من خلال المتابعة مع الطبيب المختص.

وأشار إلى أن التوت البري يعمل على ضبط مستوى السكر والكوليسترول وضغط الدم، موضحًا أن التوت البري يعمل على تحفيز إنتاج الإنزيم المسؤول عن تكسير الدهون داخل الجسم، ويقوم الجسم باستخدام الدهون كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى خفض الوزن.