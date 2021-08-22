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تكشف مفاجأة سارة للمسافرين إلى الخارج

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الحكومة تكشف مفاجأة سارة للمسافرين إلى الخارج تكشف مفاجأة سارة للمسافرين إلى الخارج

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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قررت منح لقاح كورونا بشكل إلزامي للطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، إضافة إلى المدرسين وأساتذة الجامعة، والعاملين بالمدار س والجامعات.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أنه من المقرر منح لقاح كورونا لـ 3.5 مليون طالب جامعي وأستاذ جامعي، إضافة إلى ما يقرب من 1.5 مليون معلم بالمدارس.

وبالنسبة لراغبي السفر من أجل التعليم أو العمل أو العلاج، أكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء إتاحة التسجيل عبر مواقع وزارة الصحة أو الهجرة للحصول على جرعة اللقاح التي تناسب الدولة التي سيتوجه إليها، حتى ولو حصل المسافر على لقاح غير معترف به في هذه الدولة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى توفير لقاح كورونا لراغبي السفر لغرض سياحي أيضا. وكشف أن تواجه مشكلات مع موردي اللقاحات مثل أي دولة بالعالم، لذلك اتجهت إلى التصنيع المحلي للقاحات، بطاقة يومية تصل إلى 600 ألف جرعة يوميا.

المصرى اليوم

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