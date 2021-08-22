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أجهزة الأمن الفلسطينية تمنع مظاهرة في رام الله لليوم الثاني

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أجهزة الأمن الفلسطينية تمنع مظاهرة في رام الله لليوم الثاني أجهزة الأمن الفلسطينية تمنع مظاهرة في رام الله لليوم الثاني

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منعت أجهزة الأمن الفلسطينية اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي نشطاء من تنظيم مظاهرة وسط مدينة رام الله احتجاجا على اعتقال عدد من زملائهم أمس.

وانتشرت الأجهزة الأمنية بكثافة وسط ومدينة رام الله واعتقلت عددا من النشطاء لحظة وصولهم الى مكان التجمع وسط المدينة.

وقال الإعلامي الفلسطيني عارف حجاوي على توتير "السلطة الفلسطينية اعتقلت الشاعر زكريا محمد وهو أكبر من سجونكم كلها أين ستضعونه".

وكان نشطاء دعوا إلى مسيرة مساء اليوم وسط مدينة رام الله تحت شعار "معا مكملين مش رح يرهبنا لا اعتقال ولا قمع" بعد اعتقال زملاء لهم حاولوا تنظيم مظاهرة وسط رام الله للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الناشط السياسي نزار بنات الذي توفي قبل حوالي شهرين بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية له بوقت قصير.

وقال لؤي زريقات المتحدث باسم الشرطة اليوم "إن ما جرى يوم أمس دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله ولم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر".

وأضاف "تم القبض على 24 شخصا وتم توقيفهم وإحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني" بحقهم.

وتوفي الناشط نزار بنات، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاده للرئيس الفلسطيني محمود عباس وللحكومة، قبل حوالي شهرين بعد اعتقاله بوقت قصير من منزل أقارب له في مدينة الخليل وأظهرت نتائج التشريح تعرضه للعنف خلال عملية الاعتقال.

وشهدت الأراضي الفلسطيني خلال الفترة الماضية مظاهرات في مدينة رام الله شارك فيها المئات مطالبين برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكرت مؤسسات حقوقية أنه جرى الإفراج عن عدد من معتقلي الأمس فيما تم تمديد احتجاز آخرين. (تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير أحمد حسن)

المصرى اليوم

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