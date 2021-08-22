إعلام اسرائيلي: بقايا صاروخ أطلق من سوريا سقطت في الأردن

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جي بي سي نيوز :- قالت هيئة البث الاسرائيلية " كان " إن بقايا صاروخ أطلقته الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري سقطت في الأردن .

وكانت غارات اسرائيلية أو صواريخ اطلقت باتجاه مواقع لايران وحزب الله مؤخرا ، حيث قال المرصد السوري لحقوق الأنسان إن هذه الضربة دمرت مخازن اسلحة لحزب الله .

وقالت " كان " عبر موقعها على تويتر السبت : " إن جيش الدفاع الإسرائيلي (هكذا هو اسمه رسميا بوسائلهم الاعلامية ) أكد أنه عقب انفجار صاروخ للدفاع الجوي السوري في منطقة البحر الميت أمس، تم تشغيل الإنذارات عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية".

وأضافت أن "بقايا الصاروخ سقطت داخل الأراضي الأردنية ".