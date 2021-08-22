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إعلام اسرائيلي: بقايا صاروخ أطلق من سوريا سقطت في الأردن

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إعلام اسرائيلي: بقايا صاروخ أطلق من سوريا سقطت في الأردن إعلام اسرائيلي: بقايا صاروخ أطلق من سوريا سقطت في الأردن

جي بي سي نيوز :- قالت هيئة البث الاسرائيلية " كان " إن بقايا صاروخ أطلقته الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري سقطت في الأردن .

وكانت غارات اسرائيلية أو صواريخ اطلقت باتجاه مواقع لايران وحزب الله مؤخرا ، حيث قال المرصد السوري لحقوق الأنسان إن هذه الضربة دمرت مخازن اسلحة لحزب الله .

وقالت " كان " عبر موقعها على تويتر السبت : " إن جيش الدفاع الإسرائيلي (هكذا هو اسمه رسميا بوسائلهم الاعلامية ) أكد أنه عقب انفجار صاروخ للدفاع الجوي السوري في منطقة البحر الميت أمس، تم تشغيل الإنذارات عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية".

وأضافت أن "بقايا الصاروخ سقطت داخل الأراضي الأردنية ".

 

جي بي سي نيوز

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