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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن اللقاحات جزء من طرق الحماية ضد الفيروسات ومصر سعت كثيرا لتوفير الكيات المناسبة والأنواع المختلفة من اللقاحات.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تنوع المصادر ساهم في توفير الكميات المناسبة والآن يتوافر الملايين وسيصل ملايين أخرى .

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين عبر قناة صدى البلد أنه خلال عام 2021 سيصل 25 مليون جرعة من لقاح جونسون وتم دفع ثمنهم مقدما في تعاقد منذ فترة مع الاتحاد الإفريقي.

يذكر أن المسافرين للخارج يحصلون على جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.