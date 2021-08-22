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استشاري: لا يصح أن يطلب الزوج مساعدة زوجته في الأمور المادية

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استشاري: لا يصح أن يطلب الزوج مساعدة زوجته في الأمور المادية استشاري: لا يصح أن يطلب الزوج مساعدة زوجته في الأمور المادية

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قال أحمد بدوي، استشاري العلاقات الأسرية، إن نزول المرأة إلى العمل من عدمه يتوقف فقط على مدى سعادة الأسرة، مشيرًا إلى أن بعض السيدات تريد الجلوس في المنزل فقط، ولا تتضايق من هذا الأمر على الإطلاق، معقبًا: «خلينا نشوف سعادة البيت فين، ونسير في هذا الاتجاه».

وتابع «بدوي»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأحد، أن المنزل مسؤولية الرجل من الناحية المادية في المقام الأول، وإذا أرادت المرأة أن تساعد زوجها بدون أن يطلب الرجل فهذا الأمر متاح، ولكن لا يصح أن يطلب الزوج المساعدة، معقبًا: «الموضوع المادي ده عند الراجل».

ولفت إلى أن المرأة المعيلة يجب أن يحترمها الجميع، سواء كانت تعول في وجود الرجل أو في عدم وجوده، معقبًا: «تعظيم سلام للمرأة المعيلة، ولذلك القيادة السياسية تدعم المرأة المعيلة بشكل كبير».

المصرى اليوم

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