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استشاري علاقات: المرأة العاملة عليها أن «تُطبل» للزوج

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استشاري علاقات: المرأة العاملة عليها أن «تُطبل» للزوج استشاري علاقات: المرأة العاملة عليها أن «تُطبل» للزوج

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قال أحمد بدوي، استشاري العلاقات الأسرية، إن الزوج إذا كان غضب من عمل المرأة، ففي هذه الحالة يجب على المرأة أن تحمس الزوج لكي يطور نفسه في عمله، من خلال العيش معاه طموحه، معقبًا: «مش عشان هي نزلت تشتغل تنسى عمل الزوج».

وشدد «بدوي»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأحد، على ضرورة أن تكون المرأة العاملة حريصة على أن تقوم بواجباتها مع الزوج، معقبًا: «المرأة العاملة لازم تدلع الزوج، الراجل لو فقد مراته، هيفضل قاعد لزوجته على الواحدة».

وأضاف أن المرأة العاملة عليها أن «تطبل» للزوج لكي تستمر في العمل، معقبًا: «الرجالة بتحب اللي يطبلها، يقول لها أنت ماحصلتش، الراجل لو عارف أن الكلام ده بيتقال له الكلام ده، ومش حقيقي هيتبسط».

المصرى اليوم

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