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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت منح لقاح كورونا بشكل إلزامي للطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، إضافة إلى المدرسين وأساتذة الجامعة، والعاملين بالمدار س والجامعات.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أنه من المقرر منح لقاح كورونا لـ 3.5 مليون طالب جامعي وأستاذ جامعي، إضافة إلى ما يقرب من 1.5 مليون معلم بالمدارس.

وأكد سعد فعالية لقاح كورونا قائلا: «لا يوجد أي سبب لرفضه، والأعراض الجانبية، أقل من أعراض الأدوية العادية»، مؤكدا أن التعليم عن بعد ليس الوسيلة الأساسية للعملية التعليمية.

وأشار إلى أن منح الاستثناء بعدم الحضور في المدارس والجامعات سيكون في حده الأدنى، بعد عملية التلقيح، موضحا أن عملية تسجيل المعلمين لتلقي اللقاح بدأت اليوم، إضافة إلى حصول وزارة الصحة على قوائم بعدد طلاب كل جامعة، لإرسال اللقاحات إلى المستشفيات الجامعية، أو مراكز تخصصها الجامعات لهذا الشأن.

ولفت إلى أن القرار الإلزامي بمنح لقاح كورونا ينطبق على المدارس الدولية والخاصة. وأوضح أنه من المقرر إرسال فرق طبية تابعة لوزارة الصحة، إلى الوزارات لمنح موظفي الحكومة المسجلين لقاح كورونا.