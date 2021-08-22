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الإصابات تتزايد.. مستشار الرئيس يحذر: الموجة الرابعة من كورونا على الأبواب

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الإصابات تتزايد.. مستشار الرئيس يحذر: الموجة الرابعة من كورونا على الأبواب الإصابات تتزايد.. مستشار الرئيس يحذر: الموجة الرابعة من كورونا على الأبواب

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إن اللقاحات جزء من طرق الحمية ضد الفيروسات ومصر سعت كثيرا لتوفير الكيات المناسبة والأنواع المختلفة من اللقاحات.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن تنوع المصادر ساهم في توفير الكميات المناسبة والآن يتوافر الملايين وسيصل ملايين أخرى .

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين عبر قناة صدى البلد أنه خلال عام 2021 سيصل 25 مليون جرعة من لقاح جونسون وتم دفع ثمنهم مقدما في تعاقد منذ فترة مع الاتحاد الإفريقي.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية في تصريحاته مع قناة صدى البلد أنه هناك فئات سيتم تطعيمهم إلزاميا وهم القطاع التعليمي قبل بدء العام الدراسي في الجامعات والمدارس وسنصل إلى تطعيم 40 مليون شخص وهم يشكلون عددا كبيرا من المجتمع المصري مشيرا إلى أن عدد من تم تطعيمه حتى الآن يصل إلى 6 مليون.

وأكد تاج الدين أن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بكورونا ومن أصيب بكورونا يمكنه الحصول على اللقاح بعد 3 أو 4 أشهر من تاريخ إصابته وهناك فئات لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا .

وأوضح أن على أبواب الموجة الرابعة وهناك تزايد في الإصابات في الفترة الحالية ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يتم تجنب الإصابات ويجب الحد من التجمعات.

المصرى اليوم

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