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الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية تحمي الدولة من الانهيار

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الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية تحمي الدولة من الانهيار الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية تحمي الدولة من الانهيار

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد لدى استقباله وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان إن التدابير الاستثنائية المعلنة في البلاد تهدف إلى حماية الدولة من الانهيار ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا«.

وشارفت مدة التدابير الاستثنائية المعلنة منذ يوم 25 يوليو الماضي مدة شهر حيث يتولى الرئيس سعيد السلطة التنفيذية بشكل كامل بعد تجميد اختصاصات البرلمان.

وقال الرئيس التونسي اليوم لدى استقباله الوزير السعودي إنه إتخذ التدابير في «ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع» وأنه «لا مجال للعودة إلى الوراء».

وأضاف سعيد «أن الشعب التونسي لن ينسى المواقف المشرفة والمد التضامني النبيل للمملكة العربية في هذه الظروف الدقيقة».

ومن جانبه، قال الوزير السعودي إن «المملكة العربية السعودية حريصة على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتوفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في كافة المجالات».

وأعلنت الرئاسة التونسية عن اجتماع بين وزراء وعدد من المسؤولين من البلدين لبحث سبل التعاون الثنائي في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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