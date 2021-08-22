رئيس حي الدقي: نتظر الكتاب الدوري لـ«التنمية المحلية» لتفعيل منظومة ركن السيارات (تفاصيل)

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قال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي إن المحافظات تنتظر الآن صدور كتاب دوري من وزارة التنمية المحلية، حيث يعتبر بمثابة اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون 150 لسنة 2020، والخاص بتنظيم انتظار السيارات في الشوارع.

وأوضح «عبدالفتاح» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن التطبيق سيبدأ بتخصيص ساحات انتظار في الأماكن التجارية للقضاء على فوضي الانتظار فيها والسيطرة على ظاهرة السايس، مشيرًا إلى أنه ستتولي شركات تنظيم انتظار السيارات، بعيدًا عن الشوارع الداخلية والساحات السكنية حتي الآن.

وتابع: «ستتولي لجنة في كل محافظة اختيار أماكن بعينها وعدد محدود من السيارات سيتم تنظيم الانتظار فيها، وأن تلك الأماكن هي التجارية والمنتشرة أمام المحال والمولات، التي يكثر تردد السيارات عليها وبالتالي تقع بعض مظاهر العشوائية والاستغلال من قبل بعض السياس»، مشيرًا إلى أن الهدف من تطبيق المنظومة أيضا هو القضاء على ظاهرة حكر البعض لاماكن الانتظار في بعض الساحات.

ومن المقترح أن يتم إعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز 10 سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.