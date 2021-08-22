تحرير 10 محاضر فى حملة لضبط غير الملتزمين بإجراءات كورونا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على المتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
وأعلن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، قيام رئاسة مدينة البياضية بإستمرار الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومتابعة تعليمات إغلاق المحال التجارية في المواعيد المحددة .
وأسفرت الحملة عن 8 محاضر اشغال طريق وتم إزالتها اداريا، وعدد 2 محضر نظافة إلقاء مخلفات في الطريق العام، كما تم ضبط عربة تشغل الطريق وتقدم مأكولات بدون ترخيص .
كما أكد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه وضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة طبقا لقرار وزير التنمية المحلية، وعلى المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددا على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة.