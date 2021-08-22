تحرير 10 محاضر فى حملة لضبط غير الملتزمين بإجراءات كورونا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على المتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.



وأعلن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، قيام رئاسة مدينة البياضية بإستمرار الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومتابعة تعليمات إغلاق المحال التجارية في المواعيد المحددة .



وأسفرت الحملة عن 8 محاضر اشغال طريق وتم إزالتها اداريا، وعدد 2 محضر نظافة إلقاء مخلفات في الطريق العام، كما تم ضبط عربة تشغل الطريق وتقدم مأكولات بدون ترخيص .

كما أكد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه وضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة طبقا لقرار وزير التنمية المحلية، وعلى المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددا على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة.