طالبان: بقاء القوات الأمريكية لوقت أطول ليس في مصلحة أحد

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قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم في مقابلة مع قناة تلفزيون الحدث إن تنظيم القاعدة غير موجود في أفغانستان وليس للحركة علاقة به.

وأضاف المتحدث أن المحادثات مستمرة مع الولايات المتحدة ودول أخرى حول الوضع في أفغانستان بعد سيطرة الحركة على السلطة في كابول قبل أسبوع.

وأشار إلى أن اتفاق الحركة مع الولايات المتحدة «نص على عدم السماح لأي جهة متطرفة باستخدام أراضينا»، مؤكداً أن الحركة لن تسمح لأي فرد أو جماعة بدخول لأفغانستان لممارسة أنشطة عسكرية.

وشدد نعيم على أن بقاء القوات الأمريكية لوقت أطول ليس في مصلحة أحد، لكنه قال إن «محادثاتنا مع الولايات المتحدة مستمرة ومع دول أخرى».