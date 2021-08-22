بعد غيبوبة ٨٠ يومًا.. وفاة الطفل ضحية «حمام السباحة» بالإسكندرية

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قال والد الطفل إسلام سيف ضحية الغرق بحمام سباحة النادى الأوليمبي بالإسكندرية، مساء الأحد، إن نجله توفى في المستشفى بعد مرور ٨٠ يومًا على الحادث قضاها داخل المستشفى في غيبوبة تامة.

وكتب والد «إسلام» على صفحة «حق السباح سيف لازم يرجع» بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مساء الأحد، قائلًا: «إنا لله وإنا لله راجعون».. سيف توفاه الله بعد غيبوبة ٨٠ يوم.. مع السلامة يا سيف«.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ يكشف وقوع حالة غرق لطفل يدعى سيف اسلام بحمام السباحة بنادى الاوليمبى.

أفاد شهود عيان من أعضاء النادى بأن الطفل المشار إليه تم مشاهدته أثناء التدريبات، وظل بقاع المسبح لمدة تزيد عن 4 دقائق قبل أن يطفو على سطح المياه، وتم استخراجه ونقله إلى احدى المستشفيات الخاصة القريبة من النادى لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وأمر المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية، بغلق حمام السباحة وتفريغ كاميرات المراقبة وضبط مدرب حمام السباحة والاستماع لأقوال شهود عيان الواقعة.