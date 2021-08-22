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محمد رمضان يعلن نقل عزاء حماته إلى مسجد الشرطة: «حرصًا على الحضور»

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محمد رمضان يعلن نقل عزاء حماته إلى مسجد الشرطة: «حرصًا على الحضور» محمد رمضان يعلن نقل عزاء حماته إلى مسجد الشرطة: «حرصًا على الحضور»

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أعلن الفنان محمد رمضان، الأحد، نقل عزاء والدة زوجته نسرين عبدالفتاح، من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، بعد صلاة المغرب اليوم، حرصًا على سلامة الحضور والالتزام بالاجراءات الاحترازية لعدم انتشار .

وقال محمد رمضان عبر «إنستجرام»: «نقل العزاء إلى مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر بعد صلاة المغرب حرصًا على الحضور».

وأعلن محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان، أمس، وفاة والدة زوجته الثانية نسرين عبدالفتاح، مشيرًا إلى تشييع الجثمان غدًا الأحد إلى مقابر العائلة.

وأكد محمود رمضان في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «سيتم تشيع جثمان الراحلة غدًا إلى مقابر العائلة.

كان محمد رمضان أحيا مساء أول أمس الجمعة واحدة من أضخم الحفلات الغنائية الاستعراضية بمواصفات لايف عالمية في الساحل الشمالي، بحضور عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية وبعض الجنسيات الأوروبية.

المصرى اليوم

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