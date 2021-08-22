وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط تدشنان مشروع تطوير قصر الثقافة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط مشروع تطوير قصر ثقافة المحافظة بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وادباء ومثقفى دمياط وممثلي الشركة المنفذة.

أكدت عبدالدايم تواصل خطط تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس ايجابا على استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعى لكافة ربوع الوطن، وأضافت أن قصر ثقافة دمياط يعد قيمة مضافة للمسارح التي تملكها الدولة باعتبارة أحد أدواتها التنويرية، مؤكدة أهمية تحديث المنشآت لإسهاماتها البارزة في نشر الفكر والفن والمعرفة الجادة والهادفة، ووجهت بإجراء عدد من التعديلات على المسرح لتتناسب مع كافة العروض الإبداعية. وأكدت عوض أن أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة دمياط تعد من أهم مطالب أبناء المحافظة، مشيرة إلى تنفيذ عمليات التطوير وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالكيانات الثقافية واشارت ان المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات من اجل سرعة الانتهاء من عملية التحديث طبقا للخطة الزمنية المحددة.

كانت وزيرة الثقافة ومحاظ دمياط استمعتا إلى شرح تفاصيل مشروع تطوير ورفع كفاءة القصر قدمه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة/ وأكد أن التحديث يتم وفقا لأحدث النظم العالمية التى تهدف إلى الاستفادة الكاملة من مساحة قصر الثقافة بالكامل واستحداث مسرح صيفي .

يذكر أن قصر ثقافة دمياط يرجع تاريخه إلى عام ١٩٦٤م حيث وضع حجر الأساس له، ثم تم افتتاحه عام ١٩٧٢، كما أُعيد افتتاحه عام ٢٠٠٧ بعد تنفيذ أعمال الصيانة التي بدأت عام ١٩٩٨، ويضم مسرحا يسع ٦٠٠ مشاهد ونادى للمرأة ومكتبتين للإطلاع للأطفال والكبار ومرسم وأيضاً معرض فنون تشكيلية، ويقع على مساحة كلية٣٦٠٠ متر مربع والمبنى على ١٢٠٠ متر ومكون من ثلاثة طوابق.