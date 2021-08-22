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"الشرعية" تكبد الحوثيين قتلى وجرحى خلال تسلل فاشل في مأرب

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"الشرعية" تكبد الحوثيين قتلى وجرحى خلال تسلل فاشل في مأرب "الشرعية" تكبد الحوثيين قتلى وجرحى خلال تسلل فاشل في مأرب
تدمير عربة و3 أطقم بما عليها من عتاد

سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم "الأحد"، بنيران الجيش الوطني اليمني، والمقاومة الشعبية، وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن جنود الجيش والمقاومة قضوا على سبعة من عناصر الميليشيا الحوثية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح.

وبيّن المصدر أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات للميليشيا الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح وأسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربة وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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