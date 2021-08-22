خانة التحقق من الرقم المرسل تغيب عن "برنامج نور للنقل المدرسي"

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مطالبات بسرعة حل المشكلة خشية فوات التسجيل

خلا برنامج نور من خانة التحقق من الرقم المرسل إلى هواتف أولياء الأمور في أيقونة النقل المدرسي، ما تسبب في تعليق إكمال تسجيل أبنائهم في النقل المدرسي، فيما أبدوا مخاوفهم من فوات التسجيل في حافلات النقل المدرسي.

وتفصيلاً، عند دخول ولي الأمر إلى خانة النقل المدرسي وتعبئة الخانات المطلوبة واكتمالها والضغط على أيقونة اعتماد الطلب؛ يرسل النظام رقم تحقق إلى جوال ولي الأمر، وتظهر رسالة في شاشة النظام مفادها أن النظام لم يتمكن من إرسال الرمز الخاص بك، يرجى مراجعة قائد المدرسة.

"سبق" تواصلت مع أحد ممثلي الشركة، والذي أرسل صوراً لكيفية التسجيل في النقل المدرسي، وعند طرح مشكلة النظام أفاد بالاتصال بالرقم المجاني، والذي يتولى الرد الآلي على المتصل دون إيجاد الحل، وإنما مكالمة مسجلة وتقييم الخدمة بعدها.

بدورهم، ناشد أولياء الأمور بضرورة حل مشكلة النظام خشية أن يفوت التسجيل في النقل المدرسي على أبنائهم.