أحمد الشناوي: التحكيم لم يلعب دورًا في حسم بطل الدوري

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أكد أحمد الشناوي، الحكم الدولي السابق، أن التحكيم ليس له أي دور في حسم بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال أحمد الشناوي، في تصريحات تلفزيونية :«التحكيم لم يلعب دورًا في حسم بطل الدوري هذا الموسم وفي المواسم السابق، وهذا كلام غير مقنع تمامًا، ويجب أن يتم تغيير هذا المفهوم لدى الجماهير».

وأضاف :«أخطاء الحكام واردة، ولكنها ليست متعمدة، كلنا رآينا في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي وجود أخطاء تحكيمية أبرظزها في مباراة أرسنال وبرنتفورد، على الرغم من وجود تقنية الفار».

يُذكر أن الزمالك يحتاج للفووز على الإنتاج الحربي، في المباراة المقبلة، لكي يتوج ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه.

ويلتقي الفريق الأبيض مع الإنتاج الحربي، بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.