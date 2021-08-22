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يكرم نجل عاطف ابوميدو

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الزمالك يكرم نجل عاطف ابوميدو يكرم نجل عاطف ابوميدو

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قام حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي بتكريم محمد عاطف أبوميدو نجل الراحل عاطف أبوميدو .

جاء ذلك في حضور الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي والدكتور حسين السمري عضو اللجنة والمدير التنفيذي للنادي.

وأشاد لبيب بالدور الكبير الذي قدمه الراحل عاطف أبوميدو في إبراز تاريخ الزمالك الرياضي ودوره كأحد المؤرخين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، قدم محمد عاطف الشكر للجنة التي تدير النادي على هذا التكريم، وطلب حضور آخر مباراتين للزمالك في الدوري ليكون حاضرا بدلا من والده رحمه الله.

المصرى اليوم

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